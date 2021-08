Das musikalische Leben im Bezirk Perg nach den diversen Lockdowns wieder in Schwung zu bringen, hat sich Georg Fichtinger fest vorgenommen. Der 29-Jährige aus Dimbach wurde vor wenigen Tagen einstimmig zum neuen Obmann des Blasmusikverbands im Bezirk Perg gewählt. „Blasmusik gehört zu einem gelungenen Fest einfach dazu. Was viele von uns im vergangenen Jahr so vermisst haben, sollte jetzt wieder selbstverständlich sein“, sagt der Mühlviertler.