Das Keckern und Pfeifen der Wasserfrösche, untermalt vom knurrenden Quaken der Springfrösche: In den Ohren von Alois Kugler (55) klingt das wie Musik. Natürlich kann es auch ihm zu viel werden: „Wenn ich auf einer Radltour wo an einem See übernachte und hundert Frösche ihr Konzert anstimmen, fahre ich schon manchmal eine Station weiter, wo es ruhiger ist.“ Das ändert aber nichts an seiner Begeisterung für die Amphibien, die allesamt auf der Roten Liste der gefährdeten Arten stehen.