Er ist das neue Sprachrohr der Eltern

Die Schnittstelle zwischen Schülern, Lehrern und Direktoren – genau das möchte Wolfgang Steiger als neuer Präsident mit den Elternvereinen an höheren und mittleren Schulen in Oberösterreich (LVEV OÖ) verkörpern. Der 51-jährige Linzer ist selbst Vater von drei Kindern und somit direkt ins Geschehen in der Schule involviert.