Täglicher Stau in den Morgen- und Abendstunden sowie hohe Spritpreise zerren derzeit an den Nerven vieler Pendler in Oberösterreich. Davon kann auch der aus Königswiesen im Bezirk Freistadt stammende Albert Vogl-Bader ein Lied singen. Doch der 28-jährige Mühlviertler hat sich etwas überlegt, um die Pendlerströme im Zaum zu halten: Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern beim Linzer Start-up Carployee und dem US-Mutterkonzern RideAmigos hat der Unternehmer eine App entwickelt, um personalisierte