Nach Operationen, Chemotherapien und Bestrahlungen sind die Kraftreserven von Krebspatienten häufig aufgezehrt. „Onkologische Patienten benötigen auch psychologische Unterstützung, weil ihr Vertrauen in den eigenen Körper verlorengegangen ist“, sagt der Rehabilitationsmediziner Christoph Karl Habringer (41), der seit Jahresanfang als ärztlicher Chef die ambulante Reha für orthopädische und onkologische Patienten des Ordensklinikums in der Herrenstraße in Linz leitet.