Es war am 1. Juni 1978, als Johann Schwarz das erste Mal zur Blutspende gegangen ist. „Damals hatte das Rote Kreuz in unserem Ort einen Aufruf gemacht“, erinnert sich der 62-Jährige aus Treffling (Bezirk Urfahr-Umgebung), der seit Jahresbeginn in Pension ist.