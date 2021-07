Das Berufsleben von Robert Wieser ist abwechslungsreich. Da kann es vorkommen, dass der 32-Jährige am Freitagabend in Galauniform ein Konzert im Brucknerhaus dirigiert, um am Sonntagvormittag in normaler Dienstuniform in Enns auf Streife zu gehen. Der Revierinspektor versieht seit 2013 in Enns seinen Dienst. Seit kurzem ist er der neue Kapellmeister der oberösterreichischen Polizeimusik. Erfahrung für diese Position bringt der Vater von zwei Kindern mit.