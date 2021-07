Stolz hält Robert Klinglmair das Dekret in den Händen. Der gebürtige Steyrer wurde von Bildungsminister Heinz Faßmann am 1. Juli zum Direktor des Institutes des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen, kurz IQS, ernannt. Eines der Tätigkeitsfelder des Instituts mit Sitz in Salzburg ist die Durchführung von Studien, wie etwa PISA. Es geht in seiner neuen Arbeit vor allem um die „Unterstützung bei der evidenzinformierten Steuerung und Entwicklung des Schulwesens“.