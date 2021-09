Die meiste Zeit seines beruflichen Lebens hatte Werner Freilinger einen bemerkenswert kurzen Arbeitsweg: In Steyr-Münichholz daheim, war es ins BMW Werk nicht weit. Dort startete der studierte Maschinenbauer seine Karriere in diversen technischen Funktionen – von der Produktionsplanung bis zum Qualitätsmanagement. Nach einigen Jahren als Vorstand bei der Miba Sinter, in der er hunderttausende Flugmeilen sammelte, kehrte er wieder ins BMW Werk zurück. Diesmal als Personalchef.