Das Geheimnis des Erfolgs ist anzufangen“, sagt der Trafikant Alex Ratay. Das hat der 47-Jährige in seinem Leben mehr als einmal gemacht. Zuletzt übernahm er Anfang Oktober 2019 in Alkoven eine Trafik. Nun gewann er den Trafikanten-Award von British American Tobacco Austria (kurz BAT) in der Kategorie „Newcomer of the year“.