Elke und Manfred Widmann: Passivhaus-Pioniere ohne Allüren

"Was, ein Haus ohne Heizung?“ Solche erstaunten Reaktionen ernten wohl alle Menschen, die von ihrem Passivhaus erzählen – so auch Elke (48) und Manfred (59) Widmann. 2004 haben die Pioniere ihr Passivhaus in Welser Norden gebaut. Kurz gefasst, geht es bei dieser Technik darum, das einfallende Sonnenlicht (passiv) zu nutzen. Deshalb sind die Fenster gegen Südwesten großzügig dimensioniert.