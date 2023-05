Elisabeth Garfias-Mitterhuber: Vom Bauernhof in die Löwelstraße

Die vergangenen Wochen mit der Vielzahl an SP-Gremiensitzungen und der noch nicht ausgezählten SP-Mitgliederbefragung waren für Elisabeth Garfias-Mitterhuber intensiv. „Man fiebert mit und unterstützt, wo man kann“, sagt sie. Die 33-jährige Oberösterreicherin ist als Pressesprecherin von Pamela Rendi-Wagner seit vier Jahren an der Seite der SP-Chefin. „Man wächst zusammen, wir sind ein eingespieltes Team.“ Dabei ist sie von ihrer Herkunft her nicht die klassische