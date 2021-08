Wenn am Campus der Fachhochschule (FH) Steyr im September das neue Studienjahr beginnt, wird auch Wolfgang Schildorfer ein neues Kapitel in seinem Leben aufschlagen. Der Linzer ist dann offiziell neuer Vizedekan für Forschung an der Steyrer Fakultät für Management. Der Forschungsprofessor folgt damit Rene Riedl, der diese Position drei Jahre innehatte.