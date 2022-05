Eine wunderbar klassische Karriere

Wenn Musiker der Wiener Philharmoniker ein Konzert in Waldhausen geben, dann ist das etwas Besonderes. Und es ist auch keine Selbstverständlichkeit, wenn Schauspieler wie Karl Markovics oder Fritz Karl in dem kleinen Ort im Bezirk Perg auftreten – oder das Janoska-Ensemble zum Vereins-Jubiläum am kommenden Samstag.