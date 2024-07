Alexander Ziachehabi: Eine Rückkehr als Primar

Am 1. August übernimmt Alexander Ziachehabi die Leitung der Abteilung Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern von Primar Rainer Schöfl, der sich nach 23 Jahren als Abteilungsleiter in den Ruhestand verabschiedet.Der 49-Jährige, der in den vergangenen vier Jahren am Kepler Uniklinikum in Linz gearbeitet hat, freut sich über die Rückkehr ans Ordensklinikum.