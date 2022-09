Sie wisse nicht genau, was sie in Australien erwarte, sagte Daniela Schmidsberger, bevor die 17-Jährige gestern in den Flieger nach Sydney kletterte. Am anderen Ende der Welt wird die Vöcklabruckerin nächste Woche bei der Rad-WM in Wollongong das Zeitfahren sowie das Straßenrennen der Juniorinnen bestreiten. „Ich hoffe auf einen Top-Ten-Platz wie schon bei der Junioren-EM“, weiß Schmidsberger sehr wohl, was sie von Australien erwartet.