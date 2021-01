Seit 100 Jahren ist der 20. Jänner für Maria Mayer ein besonderer Tag. Heuer erhielt der Geburtstag der Linzerin noch eine zusätzliche Bedeutung: Mit 101 Jahren sagte Maria Mayer dem weltweit grassierenden Virus den Kampf an. Als eine der Bewohnerinnen des Seniorenzentrums Franz-Hillinger in Linz-Urfahr ließ sie sich am Mittwoch gegen Corona impfen. „Das war nicht schlimm, nur ein Stich“, sagte Mayer, die seit zehneinhalb Jahren im Seniorenzentrum wohnt, hinterher.