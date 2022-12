Eine besonders fleißige Sportskanone

Der Kilometerstand in seiner sportlichen Jahresbilanz sucht in Oberösterreich wohl seinesgleichen. Der Schörflinger Markus Lemp stellt seine Leistungsfähigkeit dabei in vielen Ausdauerdisziplinen unter Beweis. Wer Landesmeister im Halbmarathon und Crosslauf wird, im gleichen Jahr auch noch den legendären Traunsee-Bergmarathon in Rekordzeit gewinnt, zum Drüberstreuen Gold im Vierer bei den Ruder-Staatsmeisterschaften holt und mit dem Bruder auch noch beim Rad-Extremrennen „Race around