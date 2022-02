Erfahrung sammeln, alles geben und den Vorteil, ohne (viel) Druck zu fahren, nützen. Das hat sich Christina Födermayr für ihren ersten Auftritt bei den Olympischen Spielen vorgenommen. Am Donnerstag, 17. Februar, ist es so weit. Dann wird die 20-jährige Skicrosserin aus Utzenaich (Bezirk Ried) in Peking auf Medaillenjagd gehen. Wobei sich die Innviertlerin der Schwierigkeit dieser Aufgabe durchaus bewusst ist.