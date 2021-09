In ihrer Publikation im englischsprachigen Wissenschaftsmagazin „Nature“ beschäftigte sich Astrid Gillich mit Lungenbläschen: Darin zeigt die aus Altheim stammende Zellbiologin, dass deren Kapillargefäße aus zwei Zelltypen mit unterschiedlichen Funktionen bestehen. Für ihre Erkenntnisse wurde die in den USA tätige Forscherin (38) dieser Tage in Washington, DC von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) mit dem ASciNA-Award 2021 ausgezeichnet.