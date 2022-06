Ein zweiter Vater für die Störche

Als Robert Gattringer sieben Jahre alt war, bauten in seinem Heimatort Saxen zum ersten Mal Störche auf der Volksschule ihr Nest. „Das waren die ersten Gebäudebrüter in Oberösterreich. So etwas interessiert natürlich jedes Kind brennend“, erzählt der 63-Jährige, der mittlerweile in Baumgartenberg lebt.