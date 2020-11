Sie hat in den USA geforscht und war in den vergangenen zehn Jahren an der Ludwig-Maximilians-Universität in München tätig. Seit Anfang November hat Susanna Zierler, die genau heute 40 Jahre alt wird, den Lehrstuhl für Pharmakologie an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz inne und freut sich sowohl auf die spannende Aufgabe – als auch darüber, „wieder zu Hause zu sein“.