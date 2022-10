Einmal im Monat trifft sich in Ebensee für zwei Stunden ein Stammtisch in einem Raum der Gemeinde. Die Teilnehmer haben eines gemeinsam: Sie betreuen oder pflegen ihre Kinder, Eltern oder ihren Partner. Jahrelange Leiterin des Stammtischs in Ebensee war bis vor Kurzem Doris Kasberger. Mit ihrem 13-köpfigen Stammtisch besuchte sie Kabaretts und machte Almausflüge. Auch nachdem sie die Leitung aus Zeitgründen abgegeben hat, ist die 58-Jährige weiterhin eine wichtige Ansprechperson.