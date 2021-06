Zum sechsten Mal in Folge fand heuer bereits die OÖN-Aktion „Wir sind Zeitung“ statt. Und zum sechsten Mal war Josef Oberneder mit dabei. Der Vizerektor der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich (PH OÖ) legte den Grundstein für die erfolgreiche Initiative. Schule und Pädagogik in all ihren Facetten sind bei dem 60-Jährigen und seiner Frau Renate, Direktorin an der Volksschule Löwenfeld, Gesprächsthema Nummer eins am Frühstückstisch.