Die Idee, einen Landes-Feuerwehrwettbewerb in St. Peter am Wimberg zu veranstalten, geisterte schon längere Zeit durch den Ort. Dieses Ansinnen dann tatsächlich in die Tat umzusetzen, dazu bedurfte es eines Feuerwehr-Quereinsteigers. Herbert Strasser kam erst in seinen Vierzigern zur Feuerwehr St. Peter. Dort ist dann der Funke sofort übergesprungen und etwa fünf Jahre nach seinem Eintritt wählten ihn die Kameraden schon zum Kommandanten. „Er ist einer, der anpackt und der zuhört.