Was kann ein einzelner Mensch tun, um die Welt ein Stück gerechter zu machen? Für die Oberösterreicherin Regina Giera war bereits während ihres Medizinstudiums in Innsbruck klar, dass sie ihr Wissen in den Dienst der guten Sache stellen wollte: „Es ist ein Privileg, in unserer Gesellschaft leben und studieren zu dürfen. Ungerechtigkeit hat mich immer schon gestört.