Ein musikalischer Tausendsassa sucht "seine" Sängerknaben

Die Liebe zur Musik war dem Leondinger Uwe Christian Harrer bereits in die Wiege gelegt. Schon sein Urgroßvater, Großvater und Vater waren als Lehrer, Chorleiter und Organisten in Leonding tätig. Den 1944 geborenen Uwe zog es dann allerdings in die weite Welt. 1968 begann er nach dem Studium in Wien als Chorleiter und Stimmpädagoge bei den Wiener Sängerknaben, von 1981 bis 1992 war er ihr künstlerischer Leiter, ab 1984 zusätzlich Direktor der Wiener Hofmusikkapelle.