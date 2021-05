Vor mehr als 100 Jahren eröffnete der Urgroßvater von Beate Haller-Fischerlehner sein Kino in der Bahnhofstraße in Ottensheim. „Die Leute saßen damals auf Holzklappsesseln, die Sitzpolster brachten sie je nach Gesäßgröße selber mit“, sagt die 64-Jährige. Sie führt das Familienunternehmen in vierter Generation. Heute muss niemand mehr auf Holzklappsesseln Platz nehmen.