Im Jahre 1976 war er Teil der österreichischen Biathlon-Staffel bei den Olympischen Spielen in Innsbruck, die damals den 15. Platz belegte. Was sich derzeit im fernen Peking abspielt, interessiert Josef Hones nach wie vor brennend. Doch noch lieber als vor dem Fernseher zu sitzen, ist dem fast 68-Jährigen, selber aktiv zu bleiben. Und wie. Hones ist ein „Lang-Läufer“, wie es selten einen gibt. Der ausdauernde Sportler aus Liebenau ist immer noch unermüdlich am Werk.