Was im Kleinen begann, ist mittlerweile zu einer der größten Behindertensport-Veranstaltungen in Österreich gewachsen. Die Paracycling-Europameisterschaft, die ab morgen, Mittwoch, an die 250 gehandicapte Radsportler aus ganz Europa in Oberösterreich bewegt, ist zu einem Inklusionsevent geworden, der diese Bezeichnung auch tatsächlich verdient.