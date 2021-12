Vom Facharzt für Innere Medizin am Krankenhaus Sierning bis hin zum Leiter der Notfallambulanz und stationsführenden Oberarzt der Kardiologischen Abteilung am Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern in Linz: Für Primar Dr. Andreas Winter bot die Medizin immer wieder besondere Anreize und Herausforderungen, denen sich der 54-Jährige im Laufe seines beruflichen Werdegangs stellte.