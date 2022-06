Ein Sozialwissenschaftler mit einer Professur an einer juristischen Fakultät – das ist einmalig in Österreich“, sagt Helmut Hirtenlehner. Der 52-Jährige arbeitet seit vergangener Woche am neu gegründeten Institut für Procedural Justice (Verfahrensgerechtigkeit) der Johannes Kepler Universität Linz und bezeichnet sich auch als „Exot“ an der Fakultät.