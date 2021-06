Bis in die Nachtstunden arbeitete Schülerin Siamo Taher an ihrem Werk. Ein Werk, das ihr den Landessieg beim Zeichenbewerb des Kuratoriums für Verkehrssicherheit einbrachte. Ohne es zu wissen, hatte die Elfjährige am Bewerb teilgenommen. „Die Frau Lehrerin hat uns gesagt, dass wir eine Zeichnung zum Thema Verkehrssicherheit machen und abgeben sollen. Bis in die Nacht habe ich gezeichnet, damit mein Bild besonders schön wird“, sagt die Schülerin der Linzer Mittelschule Leonardo da