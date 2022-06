Nach 30 Jahren als Direktor des ÖAMTC in Bad Ischl ging Erich Lobensommer im Dezember 2021 in Pension. Nun hat er bei der Generalversammlung des Salzburger ÖAMTC am 23. Juni das Ehrenamt des Präsidenten übernommen. Vom Verein hat er ein vielseitiges Bild: „Ich sehe den ÖAMTC nicht nur als Automobilclub, sondern als Mobilitätsclub.