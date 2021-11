Wenn Kinder immer wieder Bauchschmerzen haben, ist die Ursache dafür häufig in der Psyche zu finden. Das weiß in Oberösterreich kaum ein Mediziner besser als der Kinderarzt und Kinder- und Jugendpsychiater Adrian Kamper aus Thalheim bei Wels. Seit 2014 leitet der 58-Jährige das von ihm aufgebaute Department für Kinder- und Jugend-Psychosomatik mit Schwerpunkt Essstörungen des Klinikums Wels-Grieskirchen am Standort Grieskirchen.