Als Teenager habe er nie Arzt werden, sondern in die IT gehen wollen, sagt David Fuchs. Heute übt der gebürtige Linzer gleich zwei Berufe aus: Schriftsteller und Palliativmediziner. Am heutigen 1. März übernimmt Fuchs die Leitung der Palliativstation St. Louise am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern. Er folgt damit Johann Zoidl nach, der die Station mit aufgebaut hat und nun seinen Ruhestand antritt. „Ich trete in sehr große Fußstapfen.