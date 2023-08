Dominic Kuhn: Seine Tricks sind Gold wert

Viel Zeit blieb Dominic Kuhn nicht, um seinen bisher größten sportlichen Erfolg zu feiern. Denn nur zwei Tage nach dem Gewinn des U21-Europameistertitels im Trick in Frankreich saß der Linzer Wasserskifahrer gestern bereits im Flugzeug in die USA. Am College in Louisiana wird der 19-Jährige Kinesiologie studieren und im Collegeteam seiner großen sportlichen Leidenschaft nachgehen können. Seine Leistungen haben ihm auch das Stipendium eingebracht.