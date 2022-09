Dynamisch, lebendig und bunt“, fasst Marlene Bayer ihren Arbeitsbeginn als neue Direktorin der Caritas-Schule für Sozialbetreuungsberufe in Linz zusammen. Mit 1. September hat sie dieses Amt übernommen. „Ich wollte in der Mitte des Lebens noch etwas Neues ausprobieren“, sagt die 45-jährige gebürtige Kärntnerin. Seit 2002 lebt sie in Oberösterreich – über das Studium in Salzburg ist sie hierhergekommen.