Dass Thekla Weissengruber den Weg zur Volkskunde fand, verdankt sie einem Zufall. Am ersten Tag ihres Studiums an der Uni in Augsburg verwechselte sie die Hörsäle und landete statt in der Kunstgeschichte in der Volkskunde. Zwei Stunden lang hörte sie dem Professor gebannt zu. „Dann wusste ich, das ist mein Fach.“ Danach schloss sie in Wien ein Doktoratsstudium in europäischer Ethnologie ab. Ihre Dissertation schrieb sie über die Trachtenbranche.