Ihr Vater hat ihr die Technikliebe in die Wiege gelegt: „Er hatte zwei Töchter und keinen Sohn. Das ist mir zugutegekommen“, sagt Karin Nachbagauer, die an der Fachhochschule Wels Mathematik lehrt und dieser Tage junge Frauen bei der „International Summer Academy in Engineering 4 Women“ begrüßen konnte.