Schon wieder ein Jubiläum, auch wenn es nur ein kleines ist: Der Franz-Xaver-Gruber-Friedensweg ist zehn Jahre alt. Erst vor vier Jahren feierten die Hochburger 200 Jahre Stille Nacht. Ja, auf das Weihnachtslied, das eine wahre, das in der ganzen Welt gesungen wird, ist man in Hochburg-Ach (Bezirk Braunau) besonders stolz. Denn der Komponist, Franz Xaver Gruber, ist in Hochburg geboren und aufgewachsen.