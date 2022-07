Als Monika Buttinger etwa 13 Jahre alt war, sah die gebürtige Welserin den Film „Casanova“ von Federico Fellini (1920–1993). Die Kleiderpracht (auch an Donald Sutherland) hatte es der in Linz aufgewachsenen 50-Jährigen angetan: Sie wusste, sie will Kostümbildnerin beim Film werden. Heute zählt die Freiberuflerin zu den heimischen Größen ihres Handwerks. Aktuell kann man ihre Arbeit im Film „Corsage“ sehen.