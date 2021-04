Als Kapitänin oblag es Nikolina Maros am Sonntagabend in Graz den österreichischen Meisterpokal als Erste in die Höhe zu strecken. Mit einer 3:0-Finalgala gegen die Gastgeberinnen hatten ihre Steelvolleys Linz-Steg soeben zum zweiten Mal in der Klubgeschichte die heimische Volleyballliga gewonnen. Doch gerade in der Stunde des Triumphs kam bei der 23-Jährigen Wehmut hoch.