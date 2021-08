Es war eine Nachricht, die Elfriedas Leben für immer verändern sollte. Damals, im Jahr 1940, war Reiter Schülerin in Ried im Innkreis, 13 Jahre alt und erst in der zweiten Klasse. Eine längere Schulzeit war ihr nicht vergönnt. Denn Vater Karl, der gemeinsam mit seiner Frau Zilli die Fleischhauerei und den Gasthof Gotthalmseder in Eberschwang führte, verstarb im Alter von 38 Jahren.