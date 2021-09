Mit einer Goldmedaille im Gepäck ist dieser Tage Irene Schedlberger von der Westernreit-Europameisterschaft im bayerischen Kreutrieden zurück in ihren Heimatort Micheldorf gekehrt. Gemeinsam mit ihrem zweijährigen Wallach „The Gentleman’s Duke“ errang die 48-Jährige in der aus fünf Einzelprüfungen bestehenden Disziplin „2 Year Old Gelding Halter“ den heiß begehrten Titel.