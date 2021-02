Der morgige Sonntag ist für Heinz Rodinger zwar ein besonderer Feiertag, den Abstecher ins „Trainingskammerl“ in seinem Haus in Gramastetten wird er sich an seinem 80. Geburtstag vermutlich trotzdem nicht schenken. Bewegung, das ist wohl das wichtigste Lebensmittel der oberösterreichischen Kajak-Legende, die, was die jährliche Kilometerleistung betrifft, seine Klubkollegen vom EKRV Donau Linz Jahr für Jahr alt aussehen lässt.