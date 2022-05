Er wolle mithelfen, seinen HC Linz AG zurück unter die besten vier Handball-Klubs Österreichs zu bringen, hatte Klemens Kainmüller nicht lange nach seinem Amtsantritt als Sportdirektor zu Saisonbeginn gesagt. Nur wenige Monate später ist das bereits Realität: Dank des überraschenden 28:26 vergangenen Freitag in Bregenz steht der siebenfache Meister in der am 14. Mai beginnenden „Best of 3“-Halbfinalserie gegen Hard.