Was mit einer Idee unter Freunden begonnen hat, entwickelte sich zum Festival „Kammermusik im Vituskircherl“ in Regau. 18 Jahre lang organisierte der Cellist Andreas Pözlberger die Konzertreihe. Vor allem aus privaten Gründen ist damit nun Schluss. Heute und am Samstag finden die letzten beiden Konzerte statt. „Quintette über Quintette“ lautet das heurige Motto.