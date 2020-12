Traditionellerweise wäre Wolfgang Schaffer am Freitag gemeinsam mit Steinmetzmeister Gerhard Fraundorfer und den Mitarbeitern der Dombauhütte Linz groß essen gegangen. So hält es der Dombaumeister kurz vor Weihnachten seit Jahren. Wegen Corona war gestern nur ein kleines internes Treffen möglich. Dabei gibt es dieses Jahr für das Team etwas ganz Besonderes zu feiern: Die Dombauhütte wurde diese Woche in das globale immaterielle Kulturerbe aufgenommen.