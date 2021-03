Die Teststraße im Linzer DesignCenter – das ist das erste Einsatzgebiet des frischgebackenen Wachtmeisters Jonas Kager. Erst am vergangenen Freitag war der 19-jährige Gallneukirchner an der Heeresunteroffiziersakademie (HUAk) in Enns ausgemustert und befördert worden. Als Bester des Jahrgangs mit 654 neuen Unteroffizieren.